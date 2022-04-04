16 جهة بجامعة الجوف تحصل على شهادة الآيزو العالمية في نظام إدارة الجودة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

احتفلت جامعة الجوف اليوم بحصول 16 جهة في الجامعة على شهادة الآيزو العالمية ISO 9001:2015 الخاصة بإدارة نظام الجودة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، ضمن مشروع التطوير المؤسسي الذي أطلقته الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن تحقيق هذا المعيار العالمي جاء نتيجة جهود منسوبي الجامعة الرامية إلى تطوير الأعمال في الجهات المشاركة ورفع مستوى الجودة في تطبيق السياسات والإجراءات وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين، مقدمًا شكره لفرق العمل.

وأكد أن الجامعة مستمرة في العمل على تطبيق المعايير ومتطلبات الجودة، استنادًا على المواصفات والمعايير العالمية ذات العلاقة في جميع كليات وعمادات ومراكز الجامعة المختلفة.

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من جانبه، أوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور عبدالله السويكت أنه تم عمل خطة لتحليل الفجوة وحصر الإجراءات لاستيفاء معيار نظام إدارةالجودة العالمي ISO 9001:2015 من خلال عمل المراجعات الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن الإنجاز هو جزء من الإنجازات التي حققتها الجامعة في مجال الجودة.

يذكر أن الجامعة حصلت مؤخرًا على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب ولمدة خمس سنوات.