مدير فرع وزارة الخارجية بمكة المكرمة يستقبل القنصل العام البحريني بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس استقبل مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن بن حمد الحملي، في جدة، اليوم، القنصل العام لمملكة البحرين بجدة موسى عبدالله النعيمي. وجرى خلال الاستقبال تسليم الإجازة القنصلية، وتبادل الأحاديث الودية.

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