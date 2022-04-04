محمد بن مسعود - الدمام - توجه الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” بزيارة إلى بلدة “بوتشا” الواقعة خارج العاصمة كييف، حيث تم العثور على عشرات الجثث، بعضها مقيدة اليدين، بعد انسحاب القوات الروسية. وتظهر لقطات الفيديو، تجول الرئيس “زيلينسكي” برفقة القوات الأوكرانية، وسط المباني المدمرة والمركبات العسكرية المحترقة والمهجورة.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الرئيس الأوكراني يزور موقع المقابر الجماعية في “بوتشا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.