مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 11 طنًا من السلال الغذائية الرمضانية في مدينة ليبيان بكوسوفو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 11 طنًا و800 كيلو غرام من السلال الغذائية الرمضانية في مدينة ليبيان بجمهورية كوسوفو، استفاد منها 200 أسرة بواقع 1.000 فرد.
ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية كوسوفو للعام 1443هـ.
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