تحت شعار وطن التمور..انطلاق منصة تمور السعودية

تحت مظلة المركز الوطني للنخيل والتمور تنطلق اليوم منصة تمور السعودية – المحلية استثمارًا في تاريخ وأصول مملكتنا منذ آلاف السنين، وتعزيزًا للتحول الرقمي لرقمنة الأسواق والقطاعات تم تدشين منصة تمور السعودية – المحلية وهي أحد مشاريع المركز الوطني للتخيل والتمور.

وتم تدشين المنصة من خلال حملة إعلامية عبر قنوات التواصل الاجتماعي، تحت وسم #وطن_التمور ويتمثل شعار الحملة في كون التمور منتجًا وطنيًا مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتاريخ المملكة، ودلالة على المعنى اللغوي لـ «دوت الخليج» وهو مكان الشيء ومقره وإليه ينتمي وإليه يعود.

تهدف الحملة بإبراز البعد التاريخي للمملكة في قطاع التمور، ودورها الحالي في ريادة ورقمنة القطاع محليًا وعالميًّا، من خلال تسليط الضوء على المنصة الحكومية الأولى للتجارة الإلكترونية (منصة تمور السعودية).

وتبتكر منصة تمور السعودية ثلاثة أذرع تقنية: منفذ تسويقي يضم جميع تجار التمور الحاصلي على علامة تمور السعودية بالإضافة إلى منتجاتها ومشتقاتها.

متجر لبيع التمور ومنتجاتها للمستهلك، مستودع لتخزين منتجات الت ّجار وتوصيلها للمستهلك النهائي.

ومن جهة أخرى تتخذ الآن المملكة العربية السعودية قفزات لتكون أكبر مصدر في العالم للتمور من خلال وصول منتجات تمور السعودية إلى المستهلك العالمي لتحقيق رؤية المملكة المتمثلة في زيادة الصادرات الغير نفطية.