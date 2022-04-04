«تعمير» تحصل على ترخيص «التطوير العقاري» من مؤسسة التنظيم العقاري

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت اليوم شركة الخليج للتعمير «تعمير»، والتى تعتبر ذراع مجموعة إنوفست للتطوير العقاري، عن حصولها على ترخيص التطوير العقاري من مؤسسة التنظيم العقاري في مملكة البحرين.

وتأتي هذه الخطوة كجزء لا يتجزأ من استراتيجية مجموعة إنوفست لتوسيع أنشطتها من خلال الشركات التابعة لها وبالتالي تعزيز موقع تعمير كمطور رئيسي في المملكة.

ومن الجدير بالذكر أن لدى مجموعة إنوفست، والتي تعد تعمير أحدى شركاتها التابعة، سجل حافل في العديد من القطاعات العقارية الرئيسية، من تطوير المجمعات السكنية المتكاملة مثل جزيرة تالا في أمواج ، فضلاً عن مستودعات التخزين الذاتية و التقليدية التابعه لشركة تخزين، امتدادا الى مشاريع البنى التحتية الصناعية مثل مرسى البحرين للاستثمار الذي لا يزال أحد أكبر مشاريع التطوير العقاري في المملكة حتى الآن كما انه يعد نموذج فريد من نوعه لتحقيق الشراكة بين القطاع العام و الخاص.

وعليه فقد صرح رئيس الاستثمار للمجموعة، طلال الملا بقوله، «تنفيذا لاستراتيجية المجموعة للسنوات الثلاث القادمة والتي كان قطاع التطوير العقاري أحد ركائزها، تقف إنوفست على أسس صلبة ومهيأة لاغتنام فرص مجزية وواضحة من خلال التوسع في قطاع التطوير العقاري عن طريق الشركات التابعة لها والتي ستساهم في الواقع في تعزيز التواجد العام للمجموعة وتحقيق عوائد مستدامة ومستقرة في السنوات القادمة».

وأشار طلال الملا إلى أن المهمة الأولية لتعمير ستكون تطوير وتوفير حلول إسكان على المستوى الوطني مع الأخذ بعين الاعبتار التوازن المطلوب مابين الجودة والتكلفة. ولتحقيق هذه الغاية، شرعت تعمير بمفاوضات مع أطراف لتحقيق اتفاقات خاصة بمشاريع نتطلع إلى الإعلان عنها في المستقبل القريب.»

وتجدر الإشارة إلى أن الحصول على ترخيص التطوير العقاري من مؤسسة التنظيم العقاري بمثابة الخطوة الأولى في سلسلة من الخطوات الاستراتيجية المطلوبة لوضع شركة الخليج للتعمير على الطريق المنشود.