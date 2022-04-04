«زمزم» توقع مذكرة تفاهم مع «أوركيد للتطوير العقاري» لرعاية مشاريعها الخيرية العقارية

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت عملة زمزم وشركة أوركيد للتطوير العقاري مذكرة تفاهم تقوم بموجبها شركة أوركيد برعاية المشاريع الانسانية العقارية في البرنامج الخاص الانساني لعملة زمزم.

وتسعى زمزم من خلال برنامجها الانساني الخاص لتقديم برامج انسانية متنوعة في جميع دول العالم، عن طريق انشاء برنامج خاص لدعم كل مشروع على حدا عن طريق البلوكشين الخاص بها.

وبهذه المناسبة قال مؤسس عملة زمزم رجل الأعمال البحريني السيد حامد فخرو:» نتشرف اليوم بالتوقيع مع أحد أكبر الشركات البحرينية في التطوير العقاري، نحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية سوف تساعد الكثير من الأشخاص الذين يحتاجون الى مساعدة حقيقية، كما ان شركة أوركيد للتطوير العقاري لديها باع طويل في العمل العقاري، ولطالما دعمت الكثير من المحتاجين سواء في البحرين او خارجها».

وأضاف السيد حامد:» تسعى زمزم دائما للعب دور محوري في العمل الانساني، وتوقيعها لهذه الاتفاقية ما هي الا باكورة لخطتها التوسعية في استقطاب أكبر الشركات المحلية والعالمية لدعم المشاريع الانسانية المختلفة، نود ان نشكر شركة اوركيد على هذه المبادرة الانسانية».

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة أوركيد للتطوير العقاري الدكتور بشار أحمدي أن توقيع هذه الاتفاقية جاء بما يتناسب مع تطلعات شركة أوركيد للعمل الانساني ومساعدة الأفراد والمؤسسات لذلك العمل.

وقال الدكتور بشار:» تأتي هذه الاتفاقية لاننا نؤمن بالعمل الانساني الذي تقوم به عملة زمزم حول العالم، او وجود رجال اعمال بحرينيين يمتلكون هذا الفكر الانساني العظيم وتصديره الى مختلف دول العالم يبين جليا مدى كفاءة الشباب البحريني ومدى انسانيته، لذا فانه يشرفنا بأن نكون من أوائل الشركات الداعمة لهذا البرنامج الانساني».

يذكر ان زمزم هي عملة رقمية أنشئت من أجل عمل الانساني، تقوم ببناء منصة مفتوحة المصدر على شبكة blockchain تسمح لأي شخص بدعم شخص او مشروع في جميع أنحاء العالم عن طريق إرسال رمزه المميز مباشرة إلى متجر أو مقاول أو مستشفى أو أي نوع آخر من المؤسسات، وهدفها الاستغناء عن الوسيط والتأكد أن 100٪ من التبرعات تصل إلى المتلقي المقصود.