قرار عاجل من الرئيس الروسي ردًا على العقوبات الغربية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه وقع مرسومًا يُفيد بتقييد إصدار التأشيرات للدول غير الصديقة ردا على العقوبات، مؤكدًا فرض قيود على منح تأشيرات الدخول إلى روسيا لمواطني هذه الدول.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، أن مرسوم بوتين بتعليق الاتفاقات الخاصة بإصدار التأشيرات يشمل النرويج وسويسرا والدنمارك وأيسلندا.

وفي أول تعليق روسي على واقعة قتل مدنيين أوكرانيين، أكد الكرملين أن روسيا ترفض رفضًا قاطعًا الاتهامات بقتل مدنيين في مدينة بوتشا.

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وأوضح أن السلطات الروسية أمرت بإعداد تقرير رسمي بشأن الاستفزازات الأوكرانية المتعلقة بأحداث بوتشا، مشيرًا إلى أنه يجب على زعماء العالم عدم التسرع في إطلاق أحكام بشأن مزاعم قتل المدنيين في أوكرانيا.

وأكد أن متخصصي وزارة الدفاع الروسية، كشفوا عن علامات تزييف في الفيديوهات الخاصة بمقتل المدنيين في بوتشا، وأن الوقائع لا تدعم الاتهامات الأوكرانية بشأن أحداث بوتشا.

وأضاف أن موسكو تعتبر أن بث الصور بشأن بلدة بوتشا الأوكرانية، جاء تنفيذًا لأوامر جهات دولية معادية، بهدف توجيه اللوم لروسيا.

فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الفترة التي كانت فيها بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية لم يتعرض أي مدني للأذى.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مبعوثة واشنطن لدى الأمم المتحدة، أن واشنطن تسعى لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.