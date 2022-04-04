اخبار الخليج – مجلس الوزراء يوجه باستمرار تشديد الرقابة على أسعار السلع والعمل على استقرارها

محمد بن مسعود - الدمام - – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يرأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء في قصر القضيبية * – مجلس الوزراء يؤكد على ما تشهده قوة دفاع البحرين من تطور في جاهزيتها وقدراتها الدفاعية – مجلس الوزراء يوجه باستمرار تشديد الرقابة على أسعار السلع والعمل على استقرارها – بمناسبة اليوم الدولي للضمير.. مجلس الوزراء يؤكد أن مملكة البحرين تواصل تبني المبادرات التي تعزز من قيم المحبة والسلام في العالم – بمناسبة يوم الصحة العالمي.. مجلس الوزراء يعرب عن شكره للكوادر الطبية والصحية على جهودهم المخلصة وتضحياتهم المقدرة خدمة للوطن والمواطنين والمقيمين – مجلس الوزراء يرحب بقرار مجلس الوزراء السعودي بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي البلدين في مجال الطاقة – مجلس الوزراء يرحب بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن التوصل إلى هدنة في اليمن لمدة شهرين

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