أمانة جدة تعلن الانتهاء من مشروع تصريف الأمطار لحي التيسير

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت أمانة محافظة جدة الانتهاء من أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية بحي التيسير في المنطقة الواقعة بين شارع فلسطين شمالا وطريق الملك عبدالله الفرعي جنوبا، والبدء في إجراءات الاستلام الابتدائي من المقاول.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع أكثر من 95.253 مليون ريال، والذي يأتي ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة كإحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني أن المشروع عبارة عن تنفيذ حلول لتصريف الأمطار لمنطقة التيسير بين طريق الحرمين والمنطقة الجبلية شرق جدة وبين طريق فلسطين شمالا وطريق الملك عبد الله جنوبا، وجرى تنفيذه بأكثر من 200 يدا عاملة، متضمنا إنشاء وتنفيذ أنابيب خرسانية وعبّارات صندوقية لتصريف مياه الأمطار ومناهل ومصائد تصريف وربطها بحوض سد أم الخير.

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وبين الزهراني أن المشروع شمل تنفيذ حلول لتخفيض منسوب المياه السطحية لبعض الطرق المتضررة وربطها بشبكة تصريف الأمطار، حيث جرى تركيب أنابيب بطول 18.866 كيلو مترات مدمجة مع شبكات تصريف الأمطار، مشيرا إلى أن الأعمال تضمنت تركيب أكثر من 166 مصيدة مرتبطة بأنابيب خرسانية يبلغ طولها 3700 مترا، بالإضافة لـ 48 منهلا وعبّارة صندوقية امتدت لما يقارب من 3 كم مترا وبعرض 3500 ملم، لافتا إلى أن الأعمال تضمنت إعادة تأهيل طبقات الأسفلت للمساهمة في توجيه المياه إلى المصائد بجانب تحسين المشهد الحضري للطرق الواقعة في نطاق المشروع.