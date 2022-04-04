محمد بن مسعود - الدمام - 09-03-1443 01:47 صدى تبوك – متابعة كشفت وزارة الحج والعمرة سبب ظهور رسالة “يجب أن تكون مسلماً”، لبعض المستخدمين في تطبيق “اعتمرنا”. وأوضحت الوزارة أن سبب المشكلة هو أن التطبيق تحت التحديث، داعيةً المستخدمين إلى محاولة فتح التطبيق لاحقاً. وجاء توضيح الوزارة رداً على استفسار من أحد المستفيدين، اشتكى خلاله من الظهور المتكرر للرسالة بشكل تلقائي.

كانت هذه تفاصيل خبر "الحج والعمرة" تفسر سبب ظهور رسالة "يجب أن تكون مسلماً" في تطبيق "اعتمرنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.