شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدعو لوقف اعتداءات الاحتلال ضد الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة تصاعد الاعتداءات والجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، وخصوصاً في مدينة القدس المحتلة، حيث تتواصل الانتهاكات اليومية لحرمة المسجد الأقصى المبارك والاعتداءات الهمجية ضد المصلين في محيطه وباحاته، وتقييد حرية الوصول إليه.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على إسرائيل - قوة الاحتلال - لحملها على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ووقف اعتداءاتها الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، وتوفير الحماية الدولية له.