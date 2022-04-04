شكرا لقرائتكم خبر عن 2881 ساعة تطوعية في صحة المدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت صحة المدينة المنورة خطة التطوع الصحي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام عبر برنامج سواعد الصحة، حيث بلغ عدد المتطوعين خلال شهر رمضان 185 متطوعاً، فيما بلغ عددهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية 220 متطوعاً، وبإجمالي 2881 ساعة تطوعية. وأوضحت صحة المدينة المنورة أن الخطة تهدف إلى استقطاب المتطوعين للإسهام مع الكوادر الصحية في تقديم أفضل الخدمات الصحية التوعوية والخدمات المساندة لقاصدي المسجد النبوي من الزوار والمعتمرين , كما يتم تقديم الخدمات الصحية التوعوية كذلك في كل من مسجد قباء ومسجد القبلتين ومسجد الميقات ومسجد الفتح ومحطة قطار الحرمين ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي و جادة قباء، لافتةً أنه تم فتح الفرص التطوعية لاستقطاب المتطوعين من خلال منصة " التطوع الصحي" .