شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 579 كيلو جرامًا من الأغذية الفاسدة بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت فرق الرقابة بأمانة منطقة عسير أمس، حوالي 579 كيلو جرامًا من الأغذية الفاسدة.

وأشارت الأمانة إلى أن هذه الأغذية كانت تفرغ بمخزن عشوائي في أحد المطاعم بأبها بطرق غير صحية وبعد ذلك يتم تجزئتها تمهيدًا لتسويقها، مبينةً أنه تم رصد عددٍ من المخالفات منها عدم وجود رخص نظامية وشهادات صحية للعاملين، وسوء الحفظ والنقل والتخزين، وظهور علامات التلف والفساد للمواد الغذائية مجهولة المصدر.

وأكدت الأمانة تطبيق العقوبات النظامية على بائعي ومسوقي هذه المواد الفاسدة وإغلاق الموقع.