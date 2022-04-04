شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق التحديث الجديد للمكتبة الإلكترونية لخدمة قاصدي الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في وكالة الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي التحديث الجديد لبيانات شاشات المكتبة الإلكترونية الإسلامية، والتي تحوي قائمة من الكتب العلمية والمواد الإرشادية التي تفوق الــ 3000 مادة و99 كتاباً رقمياً عبر شاشات المكتبات المتوزعة في عشرة مواقع تمكن المعتمرين والمصلين من تحميل المواد والكتب العلمية عبر هواتفهم المحمولة.

ويأتي الإطلاق في إطار برامج وأعمال الوزارة في موسم شهر رمضان المبارك بمتابعة وتوجيه من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتزامناً مع بدء موسم العمرة وعودة الحياة لطبيعتها.

وتقدم الخدمات في المواقيت وعدد من الجوامع والمساجد في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، ويُقدّر عدد المستفيدين لهذا العام حوالي 200.000 معتمر وزائر.