أمين الشرقية يصدر قرار بتكليف مها الوابل تسيير مهام الإدارة العامة للإعلام

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارا يقضي بتكليف مها بنت سليمان الوابل تسيير أعمال الإدارة العامة للإعلام، إضافة الى مهام عملها مشرفا عاما على مركز الابداع البلدي بالأمانة، وذلك لتطوير العمل الإعلامي من خلال تكليف ذوي الخبرات القادرة على التطوير ورفع روح العمل، لقيادة المناصب الإدارية.
وأعربت مها الوابل عن تقديرها وامتنانها لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية وتحفيزهم، مؤكدة في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعا لها لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، متمنية من العلي القدير أن يوفقها في مهام عملها وأن تكون عند ثقة معاليه في كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن الغالي ومواطنيه.
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