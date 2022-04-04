التقط لحظاتك الرمضانية المفضلة مع هاتف «HUAWEI nova 9 SE» 

محمد بن مسعود - الدمام - دائمًا ما يكون قضاء الوقت مع الأحباء أمرًا ممتعًا، ولكنه أكثر من ذلك في رمضان. في الواقع، كل شيء يكون أكثر إثارة في رمضان مع جميع وجبات الإفطار اللذيذة والاستراحة المسائية والمحادثات في وقت متأخر من الليل. وهذا هو السبب أيضًا في أن هذا الشهر مليء بالعديد من الفرص لجميع أنواع الصور ومقاطع الفيديو لجعل هذه الذكريات تدوم إلى الأبد. صور السيلفي مع الأصدقاء والعائلة، لقطات من عن قرب لطاولات الإفطار اللذيذة، وما إلى ذلك. ولكن إذا كنت ترغب في التقاط لقطات وتسجيل مقاطع فيديو رائعة، وليست جيدة فقط فهذا يتطلب بعض الإبداع وكاميرا جيدة. حسنًا، إذا كان لديك هاتف HUAWEI nova 9 SE الذي تم إطلاقه حديثًا، فلديك بالفعل أداة رائعة. يوازن هاتف HUAWEI nova 9 SE بين الشكل والوظيفة، ويتميز بنظام كاميرا رباعية عالية الدقة مدعمة بالذكاء الاصطناعي وشحن فائق السرعة من هواوي بقدرة 66 واط وشاشة عرض كاملة بتصميم أنيق ونحيف. فيما يلي بعض النصائح التي يمكنك استخدامها لالتقاط بعض الصور الرائعة لوجبات الإفطار والسحور مع هذا الهاتف الذكي الرائع.

استمتع بتجربة غير عادية مع التصوير عالي الوضوح بدقة 108 ميجابكسل

تجمعات الإفطار الجميلة، وجلسات الاحاديث المضحكة مع عائلتنا وأحبائنا، والأطفال الذين يصنعون الفوانيس الورقية. كل هذه لحظات رائعة تريد الاحتفاظ بها. لا أحد يستطيع أن يوقف الوقت، ولكن لا يزال بإمكانك التمسك بتلك اللحظات الجميلة عبر الصور. يمكنك التقاط جميع لحظاتك الثمينة في رمضان بتفاصيل واضحة مع الكاميرا الرباعية بدقة 108 ميجابكسل المدعمة بالذكاء الاصطناعي في هاتف HUAWEI nova 9 SE. يمكن أن تساعدك الدقة العالية في اقتصاص الصور وإعادة تأطيرها دون فقدان الجودة.

تحدث معظم الأحداث الجديرة بالتقاط الصور في رمضان بعد حلول الظلام، وهو ما يعني بدوره إضاءة أقل. لحسن الحظ، فإن هاتف HUAWEI nova 9 SE مزود بمستشعر كبير مقاس 1 / 1.52 بوصة بدقة ممتازة وحساسية للضوء. ينتج عن ذلك جودة صورة رائعة وأداء أفضل في الإضاءة المنخفضة. إلى جانب الكاميرا ذات الزاوية العريضة، توجد أيضًا كاميرات ذات زاوية عريضة للغاية وكاميرات ماكرو إذا كنت تريد تغيير شكل صورك. عدسة التصوير العريضة هي ما تحتاجه لإدخال الجميع في إطار واحد. جرب كاميرا الماكرو إذا كنت تريد التقاط صور للحلويات والأطباق بطرق أكثر تشويقًا.

إن الشيء الرائع في هاتف HUAWEI nova 9 SE هو أنه حتى كاميرا السيلفي الأمامية يمكنها التقاط صور ممتازة في الليل. لذلك، لا يهم ما إذا كنت تلتقط صور سيلفي في الإضاءة الخلفية أو في ظروف الإضاءة المنخفضة؛ سيبدو كل شخص في الإطار مذهلًا بغض النظر. أيضًا، تتمتع كاميرا الصور الشخصية بمجال رؤية واسع بما يكفي لتناسب الكثير من الأشخاص في الإطار. تبدو مثالية لتلك الصور الشخصية الجماعية مع جميع أصدقائك وعائلتك، أليس كذلك؟!

لا تنفد الطاقة

سيكون لديك المزيد من الوقت للعب الألعاب ومشاهدة مسلسلاتك المفضلة وما إلى ذلك خلال شهر رمضان. كل هذا يتطلب الكثير من الطاقة. ولكن لا داعي للقلق بشأن نفاد طاقة البطارية عندما يكون لديك شحن فائق السرعة من هواوي – HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط. سوف يستغرق الأمر 15 دقيقة فقط لشحن الهاتف حتى 66٪ و 36 دقيقة فقط لشحن البطارية بالكامل. هذه طاقة كافية لعدة ساعات من الترفيه في جلسة شحن قصيرة.

كن مبدعًا قدر الإمكان

تعمل ميزات التدوين الإبداعية على هذا الهاتف على تسهيل التسجيل من وجهات نظر متعددة ودمجها معًا في لقطة واحدة. بفضل ميزة التسجيل الأمامي / الخلفي المستمر، يمكنك التبديل بين الكاميرات الأمامية والخلفية، مما يتيح لك التسجيل بسلاسة في ملف فيديو واحد. يتيح لك تسجيل الفيديو مزدوج العرض عرض رد فعلك المباشر على الأحداث، باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية في نفس الوقت دون الحاجة إلى التحرير. وبالمثل، عندما تريد عرض صورة كبيرة ومزيد من التفاصيل، يمكنك التقاط لقطة بزاوية عريضة وقريبة في وقت واحد باستخدام الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل. بعد الانتهاء من التصوير، استخدم تطبيق Petal Clip المثبت مسبقًا لإضافة القليل من الذوق الفني إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك.

ميزات واجهة المستخدم EMUI 12 الرائعة لتبسيط حياتك

مع واجهة المستخدم EMUI 12، يمكنك الاستمتاع بتجربة سلسة حتى بعد استخدام الجهاز لفترة طويلة من الوقت. بفضل ميزة One Hop Connection عبر اتصالات المجال القريب (NFC)، يمكن لهاتف HUAWEI nova 9 SE الاقتران بأجهزة هواوي الأخرى مباشرةً. يمكن عرض الشاشة لاسلكيًا، مما يوفر رؤية موسعة مثالية لجميع أفراد الأسرة الذين يشاهدون المسلسلات والعروض الرمضانية. عند إقران هاتف HUAWEI nova 9 SE مع ساعة ذكية من هواوي أو مكبر صوت، تكون التجربة بديهية وسهلة.

مع نظام الملفات الموزعة، يتيح هاتف HUAWEI nova 9 SE للمستخدمين الوصول إلى الملفات من جهاز الحاسوب. بدلاً من ذلك، يمكن للمستخدمين إرسال الملفات بين الهاتف الذكي وأجهزة هواوي الأخرى عبر خاصية Huawei Share

AppGallery: موثوق ومبتكر وسهل الاستخدام وآمن

يتوفر متجر تطبيقات AppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن على جهاز HUAWEI nova 9 SE، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة. سواء كانت خرائط أو وسائط اجتماعية أو تطبيقات مصرفية أو تطبيقات توصيل الطعام المفضلة لديك ؛ كل شيء على بعد نقرات قليلة. متجر تطبيقات AppGallery اليوم هو ثالث أكبر متجر تطبيقات في العالم وهو متوفر حاليًا في أكثر من 170 دولة/منطقة حول العالم.

السعر والتوفر

هاتف HUAWEI nova 9 SE متوفر بثلاثة ألوان متلألئة – Crystal Blue، Pearl White ، و Midnight Black في البحرين بسعر 129.9 دينار بحريني وهدايا بقيمة 56.4 دينار بحريني من منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين