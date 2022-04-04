«AIM» و«AMS-IX» تطلقان 6 منصات لتبادل الإنترنت في الخليج

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت شركة Alliance International Management AIM شراكة استراتيجية مع شركةAmsterdam Internet Exchange AMS-IX الرائدة عالميًا لإطلاق ست منصات جديدة لتبادل الإنترنت والتطبيقات في دول مجلس التعاون الخليجي.

تم توقيع الشراكة من قبل شركة AIM نيابة عن مجموعة من مزودي التكنولوجيا والمستثمرين الذين لديهم نية لإنشاء مشروع مشترك باسم «Alliance Networks و يهدف إلى تعزيز اتصال منطقة الخليج من خلال ربط البنية التحتية للاتصال عالي السرعة بمراكز البيانات ومنصات تبادل الانترنت. سيعمل هذا المشروع المشترك الجديد أيضًا على ازالة جميع العوائق التي تؤثر في سرعات الانترنت الاقليمية وضمان توصيل المحتوى بسلاسة إلى آخر ميل من خلال التواجد المكثف لنقاط الشبكة الإقليمية المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة.

ستعمل AMS-IX كمزود لمنصات تبادل حركة الإنترنت والتوصيل البيني المحايدة، والتي ستوفر أداء شبكة محسّنًا، وسرعات ولوج عالية، واتصال سحابي مباشر، وكذلك خدمات التناظر عبر الإنترنت لغالبية مزودي خدمة الإنترنت سواء بين مزودي الخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي او خارجه. من خلال العديد من منصات الترابط متعدد الخدمات AMS-IX المترابطة في المنطقة، يمكن للعملاء الوصول إلى مجموعة من الخدمات بما في ذلك الاتصال بشركات النقل المحلية ومزودي خدمة الإنترنت (ISPs) ومزودي المحتوى والتطبيقات، دون الحاجة إلى إنشاء اتصالات مباشرة ومنفصلة مع كل شبكة.

وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة AIM عادل الديلمي والرئيس التنفيذي لشركة AMS-IX بيتر فان بورجيل في دبي خلال فعالية سعة الاتصالات في الشرق الأوسط.

وقال الديلمي إن AIM سعيد للغاية بالتوقيع مع AMS-IX لدعم جهود المشروع الجديد للمساهمة في تطوير وتعزيز خدمات البنية التحتية الرقمية في جميع أنحاء المنطقة، وربط المشغلين والمحتوى ومزودي خدمات السحابة والإنترنت، وتوطين و الحفاظ على حركة المرور الإقليمية وتعزيز تجربة المستخدم في نهاية المطاف.

وقال الديلمي، الرئيس التنفيذي لشركة AIM:» AMS-IX الشركة الرائدة عالميًا في مجال تبادل الإنترنت والتطبيقات، تعمل بنجاح في قلب الإنترنت لأكثر من 25 عامًا حيث بناء وتشغيل وصيانة تبادلات الإنترنت هي صميم عملها وخلاصة خبرتها».

من جهته قال ا فان بورجيل عقب التوقيع:«تتطلع AMS-IX للدخول في شراكة للعمل مع AIM وشركائها كمزود رئيسي للبنية التحتية الرقمية في المنطقة».«نعتقد أن AIM وشركائها مناسب تمامًا لـ AMS-IX لتوفير خدمات اقتصادية متكاملة للبنية التحتية الرقمية في المنطقة حيث سيستفيد العملاء والمستخدمون الإقليميون من أداء أفضل للشبكة وخدمات ربط حديثة وإمكانية اتصال إنترنت وسحابة عالمية المستوى حقًا».