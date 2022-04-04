اخبار الخليج – مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية يستقبل سفير الجمهورية الفرنسية ‎‎لدى مملكة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، اليوم بمكتبه بقصر القضيبية، سعادة السفير جيروم كوشارد، سفير الجمهورية الفرنسية الصديقة لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، رحب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بسعادة السفير جيروم كوشارد، مشيداً معاليه بما تشهده علاقات الصداقة المتميزة بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية من تطور وتقدم على مختلف الأصعدة بما يعزز من مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين، متمنياً معاليه لسعادة السفير كل التوفيق والنجاح.
من جانبه أعرب سعادة السفير عن اعتزازه بلقاء معالي الشيخ خالد بن أحمد ، مؤكداً حرص الجمهورية الفرنسية على المضي بأوجه التعاون المشترك مع مملكة البحرين لآفاق أوسع في شتى المجالات، متمنياً لمملكة البحرين كل الرقي والازدهار.
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