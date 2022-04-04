اخبار الخليج – الشيخة مي تستقبل سعادة السيد وحيد مبارك سيّار

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في مكتبها اليوم الإثنين الموافق 4 أبريل 2022م سعادة السيد وحيد مبارك سيّار سفير مملكة البحرين إلى الجمهورية العربية السورية.
وتمنّت معاليها لسعادة السفير مهمّة دبلوماسية ناجحة وموفقة، متوقفة عند العمل الدبلوماسي الذي يساهم في تعزيز العلاقات الثقافية ما بين مملكة البحرين والدول العربية الشقيقة. وأكدت معاليها على عمق الروابط ما بين مملكة البحرين والجمهورية العربية السورية، متمنية أن تحمل الأيام القادمة مشاريع ثقافية مشتركة.
من جانبه شكر سعادة السفير سيّار معاليها على عملها المستمر من أجل تعزيز مكانة البحرين كمركز حضاري وثقافي، مبدياً استعداده من أجل التعاون مع الهيئة من أجل تحقيق مشاريع ثقافية فيما بين البحرين وسوريا.
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