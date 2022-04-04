اخبار الخليج – جامعة البحرين تبحث التعاون المشترك مع الخدمات الطبية الملكية بمستشفى قوة دفاع البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر شاهين المضحكي عدداً من مسؤولي الخدمات الطبية الملكية بمستشفى قوة دفاع البحرين، وذلك في مقر الجامعة في الصخير يوم الاثنين (04 أبريل 2022).

وبحث الطرفان سُبُل التعاون المشترك والتنسيق في مجالات البحث والدراسات والتدريب، في اجتماع ضم الجانبين وتناول الاجتماع استعراضاً لما تمّ بين الطرفين عبر السنوات السابقة من أشكال التعاون، والنجاحات التي تحققت من جراء ذلك، وأثره الإيجابي على تأهيل الكوادر الوطنية، ودعمها للانخراط في سوق العمل بكل جدارة.

وفي نهاية الاجتماع، صرحت د. المضحكي بأن التعاون القائم والمستمر مع مستشفى قوة دفاع البحرين، من الأمور التي تعتز بها جامعة البحرين، والتي تتطلع دوماً للارتقاء به وتعزيزه من خلال البرامج المشتركة، وخصوصاً في التعليم والتدريب «وما اجتماعنا اليوم إلا واحداً من سلسلة اللقاءات التي تهدف إلى المزيد من التنسيق وفتح مجالات جديدة للتعاون بين الجهتين».

من جانبه، قال مدير مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية العميد طبيب خالد عبدالغفار: «إن جامعة البحرين باعتبارها الجامعة الوطنية، لها إسهام بارز ومهم في القطاع الصحي من خلال أكثر من كلية، وأبرزها كلية العلوم الصحية والرياضية، التي تسهم في مدّ القطاع الصحي في المملكة بالكوادر المؤهلة للتصدي للمهن البالغة الدقة في هذا المجال كالتمريض والقبالة والصيدلة والأشعة وغيرها، ونحن في مستشفى قوة دفاع البحرين حريصون على تأكيد هذا التعاون وبحث المستجدات فيه بين الفترة والأخرى».

حضر الاجتماع من جانب الخدمات الطبية الملكية – إلى جانب مدير مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية العميد طبيب خالد عبدالغفار- رئيس التعليم المستمر للأطباء العقيد طبيب نايف عبدالرحمن لوري، ورئيسة شعبة التمريض العقيد فاطمة خليل إبراهيم.

وحضر اللقاء من جامعة البحرين كل من: نائب الرئيس للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا الدكتور محمد رضا قادر، وعميدة كلية العلوم الصحية والرياضية الدكتورة لينا محمد خنجي، ومستشارة الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتورة ضياء صقر الجلاهمة.