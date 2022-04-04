أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لجمعية أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم
تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم التقرير السنوي للجنة أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة ، وذلك خلال إستقبال سموه بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان .
وأشاد سمو أمير القصيم بمخرجات جمعية أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة من خلال توفير الرعاية للمرضى والفئات المستهدفة ومراعاة أحوال المرضى والاهتمام بالنواحي الاجتماعية والعلاجية لهم، تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي وترسيخاً لقيم الخير التي أكدت عليها القيادة الرشيدة -أعزها الله-، والتكامل مع الجهود التي تقدمها وزارة الصحة لخدمة المستفيدين من الخدمات الصحية.
واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح موجز من محافظ عنيزة رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المرضى بالمحافظة ، عن أبرز مشاريع الجمعية التي تمثلت في مركز القاضي للجلطات الدماغية ومشروع مأجور لنقل المرضى.
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فيما استعرض المتحدث الرسمي للجمعية خالد الروقي خلال اللقاء عدد المساعدات المباشرة للمرضى في العام المنصرم التي بلغت 2128 مساعدة منها 2003 مساعدة للسعوديين و 125 للمقيمين لخمسة عشر جنسية فيما بلغت رحلات مشروع مأجور لنقل المرضى 3625 رحلة وقد نفذت 25 زيارة للمرافق الصحية وتفقد أحوال المرضى و 45 مبادرة توعوية من ويبلغ عدد المتطوعين 176 متطوع من الجنسين.
وكرم سمو أمير القصيم في نهاية الاستقبال شركة قطوف وحلا التجارية وشركة قهوة كيان التجارية نظير شراكتهما الاستراتيجية مع الجمعية.
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