شركة نسيج تقدّم تبرّعاً لصندوق الزكاة والصدقات لدعم مبادراته الخيريّة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة نسيج عن تقديمها تبرّعاً لصندوق الزكاة والصدقات التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والجهة الرسمية المعتمدة في مملكة البحرين لجمع الزكاة والصدقات وتوزيعها على مستحقيها.

يأتي ذلك في إطار التزام الشركة بدعم مبادرات ومؤسسات العمل الخيري في مملكة البحرين، وحرصها على مواصلة مساندتها لصندوق الزكاة والصدقات لتمكينه من ممارسة دوره التوعوي والخيري، وذلك تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي وترسيخ معاني التلاحم والتراحم بين أبناء الوطن.

وقد تمت مراسم تقديم التبرع بحضور كل من أحمد الحمادي مدير عام شركة نسيج والشيخ صلاح حيدر حسين رئيس صندوق الزكاة والصدقات.

وتطرّق الجانبان خلال مراسم تقديم التبرع الى أبرز أوجه العمل الخيري تحت مظلة صندوق الزكاة والصدقات والخطط المستقبلية لمساندة المزيد من الفقراء والمحتاجين والأسر المتعففة، كما تم التباحث حول سبل تطوير أنواع المساعدات المقدمة للأسر الأكثر احتياجاً وآليات توزيعها وإيصالها لمستحقيها، وتناول الطرق الكفيلة بالارتقاء بمستوى المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات والمؤسسات.

وبهذه المناسبة، أكد أحمد الحمادي ان دعم «نسيج» المتواصل لصندوق الزكاة والصدقات يأتي انطلاقاً من إيمان الشركة بضرورة دعم الجهود الرسمية منها والأهلية الرامية لتحقيق التكافل الاجتماعي، خاصة وأن صندوق الزكاة يقوم

بدور فاعل في مدّ يد العون والمساعدة للشرائح المحتاجة وتقديم الدعم اللازم للأسر المستحقة والمستفيدين من كافة المشاريع التي ينفذها الصندوق.

وأشاد الحمادي بمبادرات صندوق الزكاة والصدقات الذي يسعى منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، إلى تعزيز ثقة المزكّين من خلال تيسير جمع وتحصيل الزكاة والتبرعات المالية والعينية من المؤسسات والشركات والأفراد، وتوزيعها وفق مصارفها الشرعية المحددة، إلى جانب نشر الوعي في المجتمع بوجوب فريضة الزكاة وأحكامها وأهمية العمل الخيري في مساعدة المعوزين على مستوى المملكة.

بدوره، أعرب الشيخ صلاح حيدر حسين عن بالغ الشكر والتقدير للمبادرات الخيّرة والمقدّرة لشركة نسيج، والتي تُجسّد خير تجسيد مفهوم الشراكة بين المؤسسات بقطاعيها العام والخاص وتترجمها واقعاً ملموساً، لافتاً إلى أن إسهامات الشركة تركت بصمات واضحة في العطاء المستمر الذي منح العديد من الأسر مزيداً من الاستقرار والأمان في حياتهم وتحسين مستوى معيشتهم، معرباً عن أمله في أن تحذو المزيد من الشركات الوطنية حذو «نسيج» في مؤازرة جهود ومبادرات الصندوق الرامية الى إقامة شراكات بناءة بين القطاعات الرسمية والأهلية بالمملكة للارتقاء بعمل الحكومة ومخرجات صندوق الزكاة والصدقات المعني بالركن الثالث من أركان الدين الإسلامي الحنيف».