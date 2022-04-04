ضبط 91 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 67 مخالفا لرعيهم 1425 متنا من الإبل و237 رأسا من الأغنام في مواقع ممنوعة، ومخالفا لنظامالبيئة ارتكب مخالفتي دخول والصيد في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، بحوزته بندقية هوائية، و 600 ذخيرة هوائية.
وتم ضبط 18 مخالفا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.
وكذلك موقعا مخالفا لنظام البيئة تابعا لإحدى المؤسسات التجارية، استخدم لتخزين 243 مترا مكعبا من الفحم المحلي بالرياض.
ومخالِفَيْن لنظام البيئة لإشعالهما النار في غير الأماكن المخصص لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة بمنطقتي الرياض وعسير، و 3 مخالفين ارتكبوا مخالفة صيد دون ترخيص بجدة، بحوزتهم 10 طيور مصيدة، و 3 بنادق رش (شوزن)، وبندقية هوائية و 127 ذخيرة.
تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.
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