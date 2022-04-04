صحتي الأعلى تحميلًا في إنترنت السعودية 2021

حصل تطبيق "صحتي" على نسبة الأعلى تحميلًا في تقرير "إنترنت السعودية 2021" الذي أصدرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك ‏على هامش منتدى_مؤشرات 2022 الذي نظمته الهيئة. وتهدف الهيئة من خلال تقريرها الصادر إلى تعزيز التنافسية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. يذكر أن الصحة دمجت مؤخرًا جميع تطبيقاتها لتصبح في التطبيق الموحد "تطبيق صحتي"، ويأتي ذلك حرصًا منها على التسهيل لجميع المواطنين والمقيمين، وسرعة الحصول على الخدمات الصحية, ويتميز تطبيق "صحتي" بشموليته حيث يتيح للمستخدمين حجز واستعراض المواعيد في أكثر من 35 عيادة عامة ومتخصصه في مراكز الرعاية الصحية، وحجز موعد لأخذ لقاح فيروس (كوفيد-19)، و فحوصات فيروس (كوفيد-19)، إضافةً إلى خدمة الاستشارات الفورية (صوتي وفديو)، وخدمة البحث عن دواء، وأقرب الصيدليات الموفرة له، واستعراض الإجازات المرضية، واستعراض الوصفة الإلكترونية، والتطعيمات، وتسجيل المؤشرات الحيوية، واحتساب الخطوات، والوقاية ومكافحة العدوى، وخدمة إضافة وتسجيل التابعين، ونتائج الفحص المدرسي. ويمكن تحميل تطبيق "صحتي" من خلال تطبيق المتجر الخاص بالأجهزة الذكية.



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