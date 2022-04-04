الجوازات تدرج خدمة إصدار تصريح السفر للعراق عبر أبشر

ونوّهت المديرية إلى أنه يمكن الوصول للخدمة عبر حساب المستفيد في منصة أبشر، واختيار خدمات من قائمة خدماتي وتحديد قطاع الجوازات ثم اختيار خدمة تواصل وتقديم طلب جديد وتحديد نوع الطلب "خدمة تصاريح السفر إلى الدول المستثناة" ثم اختيار الخدمة الفرعية "تصريح السفر إلى جمهورية العراق" ثم اختيار موقع اللجنة الأقرب لطالب التصريح ثم كتابة وصف مختصر للطلب، بعد ذلك إرفاق صورة من الهوية الوطنية لطالب التصريح، وكرت الأسرة للمرافقين، ونموذج التصريح المتوافر في الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجوازات، وإثبات سكن معتمد من عمدة الحي في خانة المرفقات حسب الصيغ المتاحة على الموقع ثم تقديم الطلب.
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