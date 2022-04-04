"المرور" يوضح طريقة الإبلاغ عن المركبة المُباعة خارج المعرض ولم يتم نقل ملكيتها

محمد بن مسعود - الدمام - 09-03-1443 12:49

صدى تبوك – متابعة

أوضحت الإدارة العامة للمرور، كيفية الإبلاغ عن مركبة جرى بيعها خارج المعرض ولم يتم نقل ملكيتها، وطريقة إسقاطها من سجلات البائع.

وبيّن المرور، أن الطريقة تكون من خلال مراجعة أقرب مرور إذا كانت المبايعة صادرة من معرض، أو التقدم ببلاغ لدى جهة الاختصاص في حال كانت المبايعة أو التسليم خارج المعرض.

وكان “المرور” قد أوضح في وقتٍ سابق خطوات إسقاط المركبة المهملة أو التالفة من سجل المرور، حيث تبدأ بتسليمها لأحد المحال المرخص لها بيع المركبات الملغى تسجيلها أو محال مكابس الحديد وإحضار ما يثبت ذلك، ثم تسليم لوحاتها ورخصة سيرها لإدارة المرور.