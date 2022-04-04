أمانة جدة تصادر 4 طن من الخضروات ضمن حملة شاملة بنطاق التاريخية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

ضمن جهود أمانة محافظة جدة في رصد الظواهر السلبية التي تستهدف مكافحة البيع العشوائي ورصد المخالفات المتعلقة بـالصحة العامة نفذت الأمانة حملة ميدانية بنطاق جدة التاريخية على الباعة الجائلين والتي أسفرت عن مصادرة (4) طن من الخضروات والفواكه.

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس سامي ملا أن فرق الرقابة الميدانية نفذت مسح كامل لجميع مواقع تجمعات الباعة الجائلة والتي تمارس “البيع العشوائي” حيث جرى مصادرة 126 من المصادرات المتنوعة للخردوات بجانب إتلاف 18 بسطة للباعة الجائلين.

للخضروات والفواكه بالطرقات والساحات العامة، وجرى مصادرة 4 من الفواكه والخضروات المتنوعة وتسليمها للجمعيات الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك

وأشار ملا إلى أن البلدية تسعى من خلال حملاتها المتواصلة في مكافحة البسطات العشوائية للقضاء على ظواهر تشويه المظهر العام ورفع مستوى النظافة العامة، داعيا إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو من خلال تطبيق بلدي.