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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الدمام
كثفت بلدية محافظة بقيق جولاتها الرقابية، على محلات النفع العام كمحلات التموينات الغذائية ومحلات الحلويات والعصائر والمطاعم وأماكن تقديم الوجبات السريعة، وذلك مع دخول شهر رمضان المبارك.
وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس بادي بن فهيد القحطاني، أن مجموع الجولات التي تم تنفيذها خلال الخمس أيام الماضية بلغت، (132) جولة رقابية، وجولات مشتركة مع وزارة الداخلية (مكافحة التسول)، لافتا الى أنه تم مصادرة واتلاف ما مجموعة (230) كيلو جرام، مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، كما بلغ عدد الإنذارات (31)، وإغلاق (3) محلات، مؤكدا بأنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وفق لائحة البلديات.
وأكد أن الجولات تأتي استمراراً لجهود البلدية الرقابية، وذلك من خلال تكثيف عمليات الرقابة بتنفيذ الجولات الرقابية للتأكد من إلتزام جميع محلات النفع العام بالإجراءات والتعليمات البلدية والاشتراطات الصحية وتطبيقهم لأقصى معايير السلامة العامة لارتباط ذلك مباشرةً بسلامة المستهلك وصحته.
وأشار القحطاني الى أن البلدية وعن طريق مراقبيها وجولاتهم الميدانية تحث جميع مقدمي الخدمات الغذائية بالتزامهم بالنظافة العامة الشخصية كلبس القفازات وتغطية الرأس، وكذلك فيما يخص الأطعمة والمشروبات المقدمة للمستهلك فيجب أن تكون صالحة للاستهلاك وسارية الصلاحية وأن تحفظ في درجات الحرارة الملائمة لها سواء الأغذية المعروضة أو المخزنة في المستودعات حفاظاً على سلامة الجميع .
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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بقيق تنفذ 132 جولة رقابية على الأسواق ومحلات النفع العام تزامنا مع دخول شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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