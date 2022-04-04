اخبار الخليج – 340 طالب ابتدائي يتقنون القسمة باستخدام «ماين كرافت»

محمد بن مسعود - الدمام - أتقن 340 طالباً بالحلقة الثانية بمدرسة سعد بن أبي وقاص الابتدائية للبنين مهارة القسمة في مادة الرياضيات، بعد ربطها ببرنامج «ماين كرافت» التعليمي الرقمي، من خلال تقسيم الوحدات البنائية.

ويأتي ذلك ضمن مبادرات المدارس الحكومية الداعمة لجهود وزارة التربية والتعليم في النهوض بمخرجات المواد الأساسية وهي الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية، وخاصةً في مرحلة التعليم الأساسي، مع دمج التكنولوجيا الرقمية في هذا المجال.