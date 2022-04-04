اخبار الخليج – وزير العدل يستقبل السفير الأمريكي الجديد في المنامة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، اليوم الاثنين، السفير ستيفن كريغ بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية الجديدة.

وأشاد وزير العدل بمستوى علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من موضوعات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون في المجال القانوني.