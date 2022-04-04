اخبار الخليج – وزير التربية والتعليم يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق محمد السندي الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه، حيث رحّب به الوزير، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الحالي، كما تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين الوزارة والهيئة.

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