اخبار الخليج – الأنتهاء من 20% من تطوير منتزه عين الحنينية على مساحة 7000 متر مربع

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت المهندسة شوقية حميدان الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن البدء بأعال تطوير مشروع منتزه عين الحنينية حيث بلغت نسبة الإنجاز 20% من المشروع مشيرة إلى أن أعمال التطوير تسير بصورة منتظمة.

جاء ذلك خلال قيام الوكيل المساعد للخدمات المشتركة بزيارة ميدانية إلى مشروع منتزه عين الحنينية برفقة نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عبد اللطيف المجيرن وعدد من مسؤولي الوزارة.

وبينت حميدان أن مشروع تطوير منتزه عين الحنينية سيقام على مساحة 7000 متر مربع حسث سيضم مكونات مختلفة من بينها الممشى وأماكن الجلوس المضللة وأماكن الألعاب وتكثيف زراعة الأشجار إلى جانب تطوير عين الحنينية الأثرية وإضافة نافورة وإضاءات مختلفة لإبراز جمال الحديقة.

وقالت حميدان أن هذا المشروع سيمثل إضافة نوعية للمرافق والحدائق التي يتم تنفيذها في المحافظة الجنوبية بالتعاون مع مجلس بلدي المنطقة الجنوبية، حيث سيلبي احتياجات الأسر البحرينية والزوار من الخدمات والمرافق الترفيهية وألعاب الأطفال ومعلم سياحي في المنطقة.

وأشارت إلى أن الوزارة قد أبدت كل التعاون لأجل إنجاز المشروع الذي وصل إلى مرحلة التنفيذ حيث تم تهيئة الأرض والبدء في المشروع كما استجابت للمقترحات والاضافات المطلوبة من المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية واللتي تستدعي تجهيز تصميمات جديدة وإجراءات إدارية جديدة مع مجلس المناقصات ووزارة المالية وكذلك رصد ميزانيات إضافية.

وبينت أن هذه الإجراءات تتطلب مزيدا من الوقت حيث تحرص الوزارة على المتابعة المستمرة لسير العمل في الموقع وبشكل أسبوعي تقريبا من خلال اجتماعات وزيارات بحضور الجهاز التنفيذي للبلدية المعنية ويتم توثيقها في محاضر اجتماعات رسمية.

من جهته أشاد نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عبد اللطيف المجيرن بمشروع تطوير منتزه عين الحنينية الذي يعتبر من المشاريع المتميزة في المحافظة الجنوبية.

وقال المجيرن «المشروع يعتبر نقلة نوعية في المشاريع التي تنفذها شؤون البلديات ويحظى بدعم من قبل مجلس بلدي الجنوبية لما يحتويه المشروع من عناصر ومكونات جمالية تخلق متنفس إلى أهالي المحافظة الجنوبية».

وأشاد بالتعاون القائم بين الوزارة والمجلس البلدي في تنفيذ المشروع منوها إلى أن الوزارة تقوم بعرض أعمال سير تطوير المشروع بصورة مستمرة على المجلس البلدي والأخذ بالملاحظات أثناء تنفيذ المشروع مشيرا إلى استمرار الأعمال التنفيذية حسب خطة العمل الموضوع