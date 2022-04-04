اخبار دوليه – الحكومة الألمانية تواصل رفض وقف إمدادات الطاقة من روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - تواصل الحكومة الألمانية رفضها وقف إمدادات الطاقة من روسيا.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية المختص بالشؤون البرلمانية، أوليفر كريشر، في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين إن فرض حظر فوري مع وقف واردات الغاز سيضر بالاقتصاد الألماني بشكل كبير أكثر مما سيضر باقتصاد بوتين.

وأضاف كريشر: «لكننا سنفحص مجددا بعد الصور التي نُشرت في عطلة نهاية الأسبوع كيف يمكننا عبر مزيد من التدابير تقليل اعتمادنا بشكل أسرع، حتى لا نعد نشتريه من بوتين، وهو أمر يشبه الحظر من خلال عدم الشراء وعدم الاستهلاك بإجراءات توفير واستبدال وتنويع ملموسة».

وأوضح كريشر أنه تجري حاليا مناقشة «طبيعة الإجراءات التي يمكننا اتخاذها معا على المستوى الأوروبي» لإجبار بوتين في النهاية على القيام بذلك أو تقديم مساهمة حاسمة «بأن يكف عن أفعاله».