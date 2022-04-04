أكاديمية الخليج للطيران «GAA» تدخل في شراكة مع أكاديمية الطيران «YSS»

محمد بن مسعود - الدمام - دخلت أكاديمية الخليج للطيران «GAA» في شراكة مع أكاديمية «YSS» للطيران حيث وقع الطرفان اتفاقية توفير دورات تدريبية في مجال أمن الطيران ودورات المناولة الأرضية اعتباراً من مارس الجاري .

توفر هذه الشراكة تدريبًا عالي الجودة لصناعة الطيران في تركيا وآسيا الوسطى، مما يعود بالفائدة أيضًا على منطقة الخليج من خلال تبادل الخبرات، وتحديد الأهداف المشتركة، وتستلزم الشراكة تبادل الطلاب وتقديم التدريب أثناء العمل والتدريب في الموقع والفصول الدراسية والتدريب عبر الإنترنت، كما يتم تقديم التدريبات من قبل خبراء الصناعة في جو احترافي، مما يجعل الطلاب يصلون إلى المستوى القياسي.

وبهذه المناسبة، صرح الكابتن ظافر العباسي، الرئيس التنفيذي لشركة GAA قائلا: «إن شراكتنا مع أكاديمية YSS لتقديم خدمات التدريب على أمن الطيران والتدريب الأرضي تتماشى مع الاستراتيجية المركزية لـ GAA لتقديم دورات في مناطق جديدة، وتوسيع نطاق خدماتها ومساعيها لخدمة المنطقة، نتشرف بتسخير قوتنا وقدراتنا وخبراتنا من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة المأمولة من هذه الاتفاقية، وتعزيز موقع الاكاديمية كجهة رائدة في تقديم مختلف خدمات التدريب لقطاع الطيران».

من جانبه صرح جنكيز ت. أياز، مدير عام مطار دالامان الدولي: «يتيح هذا التعاون لشركة GAA تعزيز وصولها إلى آسيا الوسطى، التي يتمتع سوقها غير المستغل إلى حد كبير بإمكانيات كبيرة نظرًا لمدى ملاءمتها للنقل الجوي. ستساهم هذه الاتفاقية بالتأكيد في توسيع خدمات التدريب المتميزة التي تقدمها GAA، مما يجعل البحرين مركزًا رائدًا للتدريب في منطقة الخليج، تشمل تطلعات الأكاديمية المستقبلية تشكيل ندوة إقليمية عالية المستوى لمدراء أمن الطيران في مطار دالامان الدولي في مايو 2022».

ومن الجدير بالذكر أن GAA مكرسة لتوفير برامج تدريبية عالمية المستوى مصممة لتلبية احتياجات الموظفين العاملين في جميع جوانب صناعة الطيران من الطيارين وطاقم المقصورة إلى مراقبي الحركة الجوية والمهندسين ، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى.