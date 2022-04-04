فرع الشؤون الإسلامية بجازان يُنفذ أكثر من 7000 جولة رقابية على المساجد والجوامع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان أكثر من 7000 جولة رقابية على مساجد وجوامع المنطقة، وذلك لمتابعة مدى جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك .

وأوضح مدير عام فرع الوزارة في المنطقة الشيخ أسامة بن زيد مدخلي أن تلك الجولات التي نفّذها أكثر من 300 مراقب ومراقبة، تم خلالها تزويد تلك المساجد والجوامع باحتياجاتها من المصاحف التي تم طباعتها في مُجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وكذلك فرش أكثر من 55 مسجداً وجامعاً عبر الشراكات المجتمعية.

وشدد على منسوبي المساجد بالالتزام بأوقات الصلوات وعدم التهاون في ذلك، كما تم توجيههم باتباع ما نص عليه تعميم الوزارة، من خلال قصر السماعات الخارجية على الأذان والإقامة فقط والاعتماد على السماعات الداخلية وقت أداء الصلوات، وعدم استخدام كاميرات المساجد لتصوير الصلوات وعدم بث صلاة الترويح عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية.

يُذكر أن فرع الوزارة في جازان سيُنفذ خلال شهر رمضان المبارك أكثر من 400 منشط دعوي للرجال والنساء عبر البث المباشر وحضوري في المساجد.

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