اخبار الخليج – الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في سيارة على شارع الشيخ خليفة بن سلمان

محمد بن مسعود - الدمام - الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في سيارة بسبب تسرب الوقود على شارع الشيخ خليفة بن سلمان باتجاه المنامة بالقرب من منطقة الديه دون وقوع إصابات.

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