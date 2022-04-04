اخبار الخليج – عربية تخلع زوجها البحريني مقابل 20 فلسًا

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت سيدة عربية أن تحصل على الخلع من زوجها بعد أن دفعت ما يقرب من 20-23 فلسًا بحرينيًا فقط لا غير، وهو المهر المتفق عليه في عقد الزوجية، وذلك بعد ما تنازلت عن نفقتي العدة ومتعة الطلاق، كما ذكرت محامية الزوجة زهراء نعمة.

وبخصوص تفاصيل الدعوى أفادت المحامية نعمة أن موكلتها تزوجت المدعى عليه في بلدها مقابل مهر قدره جنيهًا مصريًا فقط لا غير أي ما يعادل 23 فلسًا بحرينيًا، مضيفة أن الزوج جلب موكلتها للعيش في البحرين ونشبت بينهما خلافات دفعتها لطلب الخلع وسداد عاجل الصداق بينهما وتنازلها عن كافة حقوقها. وبخصوص دفوعها أمام المحكمة قالت نعمة إنها دفعت إن الإسلام يوصي بالصبر والاحتمال، وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية، إلا أن البغض بين الزوجين قد يتضاعف ويشتد الشقاق، ويصعب العلاج، وينفد الصبر وتصبح الحياة الزوجية غير قابلة للإصلاح، وقد رخص الإسلام بالعلاج الوحيد الذي لا بد منه، فإن كانت الكراهية من جهة الرجل فبيده الطلاق وهو حقّ من حقوقه، وله أن يستعمله في حدود ما شرع الله، وإن كانت الكراهية من جهة المرأة فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلع، بأن ترد للزوج ما كانت قد أخذت منه باسم الزوجية لينهي علاقته بها.

وأشارت نعمة إلى أن المحكمة بيّنت في حيثيات حكمها أن المدعية لجأت للقضاء طالبة الحكم بمخالعتها من زوجها على سند بغضها للحياة معه وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله معه على استعدادها لبذل عاجل مهرها وتنازلها عن المؤخر ونفقاتها حيث أصرت على طلبها ورفضت مساعي المحكمة للصلح بينهما، وأصرّت على طلبها، فإن المحكمة سوف تمضي في طلب المدعية بمخالعتها، سيما أنها عرضت ما تبذله وما تتنازل عنه لأجل مخالعتها برضاها ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بثبوت مخالعة المدعى عليها نظير بذلها كامل الصداق المدوّن بوثيقة الزواج وقدره جنيهًا مصريًا واحدًا، وتنازلها عن نفقتي العدة ومتعة الطلاق مخالصة نهائية وبراءة ذمة المدعى عليها من مبلغ العوض البالغ «جنيهًا مصريًا».