أسرة الأدباء والكتاب تعلن عن حزمة من البرامج الأدبية والثقافية لعامي 2022/2023

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الدكتور راشد نجم رئيس مجلس إدارة أسرة الأدباء والكتّاب أن المجلس يضم في دورته الحالية 2022/2023 نخبة من الكوادر الوطنية لا سيما على الصعيد الأدبي، موضحاً أن المجلس الجديد الذي فاز أعضاؤه بالتزكية خلال انعقاد الجمعية العمومية خلال اجتماعها الاعتيادي يغلب عليه الكادر الشبابي الذي يتسم بتنوعه من خلال مختلف تخصصاتهم.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الأول الذي جمع أعضاء مجلس إدارة الأسرة الجديد، حيث تقدم رئيس أسرة الأدباء والكتاب بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وإلى جميع أعضاء ومنتسبي أسرة الأدباء والكتاب بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، سائلاً المولى تعالى أن يتقبل من الجميع الطاعات وصالح الأعمال.

من جانبها، أشارت الدكتورة صفاء العلوي إلى أن المجلس الجديد يمثل امتداداً حقيقياً للمجلس القديم، لافتةً إلى حجم الجهود التي بذلها المجلس الماضي خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم، مضيفة أن أسرة الأدباء والكتاب لم تتوقف قط عن تقديم المبادرات والبرامج الادبية طيلة ظروف الجائحة، بل كانت – كما وصفت – شعلة مستنيرة بالأنشطة والفعاليات الداخلية وحتى الخارجية. منوهة إلى أن الأسرة استطاعت التكيف والانسجام مع الأوضاع الماضية، واستثمرت القدرات التكنولوجية في التواصل مع جمهور ها وتقديم العديد من الفعاليات والأنشطة الأدبية.

كما أكدت الأمين العام أن المجلس الحالي هم من نخب الشباب الوطني بمملكة البحرين، وتهدف الأسرة إلى مزج هذه الطاقات الشبابية بالخبرات الموجودة في مجلس الإدارة، معلنةً عن حزمة من البرامج الأدبية والثقافية التي تأتي على مدار العام وتنطلق في شهر رمضان الحالي، مبيّنةً أن الأسرة تهتم في مجالات «السرد، الشعر، الترجمة، أدب الطفل، وغيرها..»، وتسعى إلى المشاركة في النشاطات الأدبية والوطنية المحلية والإقليمية كونها عنصراً فاعلاً ومؤثراً في المجتمع علاوة على الحراك الأدبي.

هذا ويضم مجلس إدارة أسرة الأدباء والكتاب في تشكيله الجديد كل من: د. راشد نجم رئيساً للأسرة، د. صفاء العلوي، أميناً عاماً، الشاعر كريم رضي أميناً مالياً ورئيساً للجنة الثقافية، د. عبد القادر المرزوقي رئيساً للجنة المطبوعات والنشر، الروائية ندى نسيم رئيساً للجنة الشباب، الشاعر صالح يوسف رئيساً للجنة العلاقات العامة والاعلام، د. جعفر الهدي رئيساً للجنة السرد، المترجم محمد المبارك رئيساً للجنة الترجمة، والشاعرة نادية الملاح رئيساً للجنة الشعر.

يُذكر أن أسرة الأدباء والكتاب التي تأسست في عام 1969م وشعارها «الكلمة من أجل الإنسان»، أصبحت عضوًا مشاركًا في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وعضوًا في الاتحاد العام للكتاب الأفروآسيويين، وهدفت للحث على الإنتاج الجيد في مجال الأدب والثقافة والفكر، وتشجيع البحوث والدراسات الأدبية والفكرية، والعناية بالتراث العربي على الصعيدين المحلي والقومي، والاتجاه بالأدب اتجاهاً يخدم المجتمع، ويعمل على تنمية الوعي الاجتماعي، بالإضافة لرعاية الحركة الفكرية والعمل على ازدهارها.