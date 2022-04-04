المتحدث باسم الجيش اليمني: ملتزمون بالهدنة ولم ننفذ أي عمليات هجومية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات أكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي أن جيش بلاده ملتزم بالهدنة ولم ينفذ أي عمليات هجومية، لافتًا إلى أن كل الأعمال التي يقوم بها “دفاعية” ضد هجمات الحوثي.

وقال مجلي -في تصريحات أوردتها قناة “اليمن الإخبارية” اليوم الإثنين- إن القوات الجوية ملتزمة بالهدنة، ولم تنفذ أي هجمات جوية واستهدافات لمعدات وأسلحة الحوثيين، مضيفا أن الجماعة الحوثية لم تلتزم بالهدنة الأممية المعلنة، متحدثا عن عدة خروقات قامت بها في جبهات مأرب وتعز والحديدة.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي شنت -أمس- عدة عمليات تسلل وهجمات في الجبهات الجنوبية والشمالية الغربية لمأرب، لافتا إلى أن كل هذه المحاولات الحوثية باءت بالفشل بعد تصدي الجيش لها، مؤكدا أن المليشيات أطلقت الطائرات المسيرة المفخخة، وقامت بإطلاق القذائف على مواقع الجيش الوطني في الحديدة، إلى جانب الجبهة الشرقية في تعز.

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