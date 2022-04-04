اخبار الخليج – دار نشر عالمية تختار أكاديمياً بجامعة البحرين لرئاسة تحرير عدد خاص

محمد بن مسعود - الدمام - اختارت دار النشر العالمية فرونتيرز Frontiers الأستاذ في قسم الإدارة والتسويق بكلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين الأستاذ الدكتور منور ملوح الشمري، لرئاسة تحرير عدد خاص ستصدره حول «إدارة الإبداع وريادة الأعمال».

وتعد فرونتيرز من أكبر دور النشر العلمية على مستوى العالم، من حيث استقطاب الأساتذة والباحثين المتميزين من أفضل الجامعات والمراكز العالمية لتطوير ونشر البحوث العلمية الرائدة، وأيضاً من حيث معامل التأثير وعدد الاستشهادات العلمية للبحوث المنشورة.

واختير أ.د. الشمري لخبراته الواسعة في البحث والنشر والتحكيم العلمي في مجالات العلوم الإدارية على المستوى الدولي، وقدرته على الإسهام في تطوير البحث العلمي، ومعرفته بالمجلات العالمية وسبل نشرها في الأوساط العلمية بشكل أوسع.

وجدير بالذكر أن مقر المجلة الرئيسي يقع في مدينة لوزان بسويسرا، ولها أفرع في لندن وسياتل وبكين، وتنشر أكثر من 80 مجلة علمية محكمة في مختلف مجالات المعرفة، ومنشوراتها مسجلة بقواعد البيانات العالمية المرموقة مثل كلاريفت Clarivate وسكوبس Scopus.