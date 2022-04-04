ألمانيا تسجل 41129 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 21 مليونا و668677 بعد تسجيل 41129 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 130052 بعد تسجيل 23 وفاة جديدة.