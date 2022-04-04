اخبار الخليج – الدفاع المدني يدفع بـ 6 آليات و19 ضابط وفرد و يتمكن من إخماد حريق اندلع بمبنى مهجور ويخلي مبنى مجاور بالقضيبية

محمد بن مسعود - الدمام - الدفاع المدني يدفع بـ 6 آليات و19 ضابط وفرد و يتمكن من إخماد حريق اندلع بمبنى مهجور ويخلي مبنى سكني مجاور بمنطقة القضيبية ، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها بالموقع.

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