“الصحة”: 6 إرشادات للمعتمرين المُصابين بالربو لضمان سلامتهم خلال أداء المناسك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قدمت وزارة الصحة، 6 إرشادات للمُعتمرين المُصابين بمرض الربو لضمان تأدية المناسك بشكل صحي ودون حدوث أي مضاعفات لهم.

وأوضحت الوزارة، أن الإرشادات تتضمن أخذ موسع الشعب الهوائية قبل المجهود البدني، ومراجعة الطوارئ في حال لم تستجب النوبة للبخاخ الإسعافي، مع حمل سوار معصم يوضح بيانات المريض.

وشملت النصائح، مراجعة الطبيب قبل العمرة، وأخذ بخاخات الربو، إلى جانب الراحة وتجنب الزحام، مبينةً أن أسباب ضيق التنفس تتضمن الزحام والغبار وعوادم السيارات.