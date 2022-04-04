حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر الى مترين على الجزئيين الشمالي والجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الاوسط، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط ومتوسط الموج على الجزئيين الشمالي والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج مصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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