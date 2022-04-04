“وزير الصناعة” يطلق المبادرة التطوعية بالتعاون مع شركاء برنامج “صُنع في السعودية”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أطلق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، المبادرة التطوعية لجهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع شركاء برنامج “صُنع في السعودية”، تحت شعار “نجود بخيرنا” لتجهيز ما يقارب 5000 سلة رمضانية، من منتجات المصانع الوطنية المسجلة في برنامج “صنع في السعودية”.

وشارك في المبادرة التطوعية لتجهيز السلال الرمضانية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية؛ وقيادات الوزارة وجهات المنظومة لتشجيع وحث العاملين في جهات المنظومة للمشاركة في الحملة التطوعية واستغلال شهر الخير في تقديم التبرعات، وحث عائلات الموظفين للمشاركة في العمل التطوعي، الذي يُعد سمة المجتمعات الحيوية، لدوره في تفعيل طاقات المجتمع، وإثراء الوطن بمنجزات أبنائه وسواعدهم.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، أحد برامج رؤية المملكة 2030 والعمل بأحد أهم أهدافه الإستراتيجية التي تُعنى بتشجيع العمل التطوعي، والوصول لمليون متطوع في عام 2030م، وذلك لدفع مسيرة الإنجازات الوطنية سعيًا لاقتصادٍ مزدهر ومجتمعٍ حيوي ووطنٍ طموح.