سوق “الظليمة”.. دارة الملك عبدالعزيز توضح سبب تسميته بهذا الاسم ومكان تواجده حالياً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

استعرضت دارة الملك عبدالعزيز، سبب الاسم الغريب لسوق “الظليمة” الذي يُعد واحداً من أقدم أسواق الرياض، وأين موقعه حالياً.

وعرضت الدارة مقتطفات من حديث الباحث في التراث، الراحل الدكتور أحمد الوشمي، والذي أوضح أن سوق الظليمة كان يسمى قديماً “الخان”، وهو من أقدم الأسواق في الرياض ويسمى حالياً سوق “الزل”.

ولفت الوشمي إلى أن سبب تسمية السوق بهذا الاسم هو كثرة المجابيب في الرياض خلال تلك الفترة، والتي تكون عبارة عن فناء مسقف يتوسط بين الغرف.