ماجد عبدالله يكشف عن رده حين طلب الأهلي ضمه.. ويروي تفاصيل بدايته مع النصر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تحدث نجم النصر والمنتخب الوطني السابق ماجد عبدالله، عن كواليس مفاوضات الأهلي لضمه ورده وقتها على هذا العرض.

وقال عبدالله في تصريحات لبرنامج “ذات مع سامي الجابر” عبرة قناة السعودية: “عندما كنت في صف سادس ابتدائي، طلب الأمير عبدالله الفيصل من والدي بأن انضم لـ فريق الأهلي، ولكن كان ردّي: كيف أحب النصر؛ وأروح ألعب مع فريق ثاني”.

وأضاف: “بدايتي مع الفريق الأول بالنصر كانت غريبة، وانتقلت فجأة من حي العطايف إلى كارديف سيتي في بريطانيا”.

وأكمل: “سجلت 7 أهداف في أول مشاركة لي مع منتخب الناشئين في دورة تبريز، وبعد العودة أخبروني بأنه تم تصعيدي للفريق الأول بنادي النصر”.

وأتم: “مدرب المنتخب السعودي تحدّث إليّ في المباراة وقال “أبغى أشوف مستوى سامي الجابر”، هل توافق إنه يلعب معك أو لا؟ وقلت له ما عندي مشكلة، ولعبت وقتها وصنعت له هدفاً في نفس المباراة”.