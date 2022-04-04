المخابرات البريطانية: قتال شرس في “ماريوبول” الأوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - قالت المخابرات العسكرية البريطانية أمس الأحد إن معارك شرسة تتواصل في ماريوبول مع محاولة القوات الروسية السيطرة على المدينة.
وقالت وزارة الدفاع “ما زالت المدينة هدفا لضربات مكثفة تتم بدون تمييز لكن القوات الأوكرانية ما زالت تقاوم بشراسة وتواصل السيطرة على مناطق وسط المدينة“.
ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من صحة التقرير.
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