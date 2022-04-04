ماجد عبدالله: أنا لست ضد إدارة سعود السويلم لكن انتقدت تصرف الإدارة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف ماجد عبد الله؛ أسطورة نادي النصر والمنتخب السعودي، عن رأيه في مسألة عدد الأجانب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأيضًا موقف من انتقاد إدارات العالمي.

خلال استضافته ببرنامج “ذات” الذي يقدمه سامي الجابر، قال عبد الله: “وقت فيصل بن تركي، الإدارة مشكورة وعملت الكثير بغض النظر عن تحقيق البطولات أم لا، وجاء من بعده سعود آل سويلم وأشكره، ثم صفوان السويكت ومسلي آل معمر ولهما الشكر أيضًا”.

أسطورة النصر تابع: “المشكلة عندي أنه عندما يأتي أي شخص لقيادة النصر مشكور، ولكن هناك 3 قواعد، إذا لم يكن هناك إمكانيات وأدوات داخل الملعب، لا يمكن تحقيق أي إنجاز، والمرحلة الثالثة هي الإدارة للشؤون الداخلية للنادي”.